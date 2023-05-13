Петржела — о будущем тренера «Оренбурга» Лички: «Буду счастлив, если его позовут в «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от карьеры тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Марцел очень талантливый и умный тренер. Я знаком с его отцом, он известный чешский тренер. Надо, чтобы за два года Марцел перешел в сильную команду, где может бороться за кубок или за золотые медали. В «Оренбурге» не будет борьбы за трофеи. Можно ли Личку пригласить в «Зенит»? Это было бы хорошо для его карьеры, я буду счастлив, если Марцела позовут в «Зенит». Если бы Личка работал в Чехии, то тренировал топ-клуб», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, за что ценит Петржелу.

«Оренбург» уступил ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (1:2). После этого команда Лички с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.