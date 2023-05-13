Игнатьев считает, что у «Зенита» не будет запредельной мотивации в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Это будет непростой матч для «Краснодара» и понятная игра для «Зенита». Петербургский клуб захочет показать себя в хорошем обличии, что футбол играют и чемпионы. Им нужно держать свою марку. Но уровень мотивации, конечно, не будет запредельным, потому что золотые медали уже висят на груди. «Краснодар» же пытается подняться выше в турнирной таблице. Кроме желания у них также есть выстроенная игра», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Матч между командами состоится сегодня, 13 мая, начало — 16.30 мск.