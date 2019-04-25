Бывший полузащитник сборной России​ Владимир Быстров в интервью "Известиям" признался, что лимит на легионеров нужен в российском футболе. По его мнению, стоит учитывать не только на премьер-лигу, но и на низшие лиги.

– Продолжаются дискуссии о том, каким должен быть лимит на легионеров. Что вы думаете по этому поводу?

– Я за лимит. Если его не будет, то свои воспитанники клубам вообще станут не нужны. Ну уберем мы лимит, в РПЛ появится еще больше легионеров, но они точно не будут выше на голову местных ребят. В чем тогда смысл? Когда нашим молодым футболистам дают играть, они себя проявляют. Тот же ЦСКА молодежью обыгрывает "Реал". Да, у мадридцев состав был не совсем основной. Но наши с ними играют на равных. Значит, не всё так безнадежно. Просто в нашем футболе должно быть больше доверия. У нас как происходит: тренеру привозят футболиста и говорят, чтобы играл с ним. А специалист просто не видит его в своем составе. Он говорит об этом руководству, а ему отвечают: "Не подходит? Ну и иди тренируй детей на заднем дворе". В этом вся проблема. Тренер и спортивный директор должны работать вместе, и спрос за результат должен быть с обоих. А у нас один валит на другого, и все.

– В вашей карьере лимит вам помогал?

– Конечно.

– Как? В плане выхода на поле или в плане денег?

– В плане того, что к нам отношение было другое. Давайте вспомним Романа Широкова или Константина Зырянова. Если бы не было лимита, никто бы их в "Зенит" никогда не пригласил и не удалось бы им так раскрыться. Никто же до их переезда в Питер не говорил, что они сильные футболисты. Да, играли на своем уровне, а потом перешли в команду уровнем выше и стали там расти, тащить клуб на себе. Так же можно сказать и про меня. Не будь лимита, взяли бы на мою позицию легионера, и никто бы даже этого не заметил. Поэтому лимит помогает.

Многие сейчас говорят: они из-за лимита оборзели, просят много денег. Но ведь это единицы. Смотрите не только на клубы РПЛ, но и на ФНЛ, и на ПФЛ. Какая средняя зарплата по стране? 50 тысяч рублей? А там люди получают по 20 тыс. рублей, и ничего про них никто не говорит. Все привыкли считать только зарплаты Кокорина и Мамаева, которые на слуху. Теми, кто пробивается с низов, не интересуются. А там у всех свои судьбы: люди спиваются и, наверное, матчи начинают сдавать, потому что им семьи кормить не на что. У нас в стране топовые хирурги зарабатывают намного больше, чем врачи в обычной поликлинике в областях. В каждой профессии есть такое.