Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью "Известиям" заявил, что российские игроки не нужны иностранным клубам. Ему не нравится Европы, поэтому он не мечтал о переходе в иностранную команду.

​– Многие считают, что переезд игроков в Европу чуть ли не единственный путь развития нашего футбола. Согласны?

– Да кому мы нужны за границей? У них в Европе огромная конкуренция, куча школ. Они без всяких лимитов переезжают друг к другу в разные чемпионаты. А у нас просто премьер-лига из 16 команд, и еще попробуй туда попади. Какой процент на душу населения играет в профессиональных командах? Уверен, это очень маленькая цифра.

– Нашей лиге суждено быть обособленной?

– Нет, если будут развивать детский спорт. Не просто для того, чтобы поставить галочку, а чтобы реально работать. Давайте возьмем Испанию: у них страна гораздо меньше, но профессиональных лиг в разы больше. Да, там отличные погодные условия, но ведь и у нас есть регионы, где можно играть хоть круглый год. Плюс манежи строят. В тех же школах можно делать уроки физкультуры с уклоном в разные виды спорта. Я, когда гуляю возле школ, не вижу, чтобы там детей на улицу выводили заниматься. Хотя приказом в таких заведениях построили футбольные стадионы, с нормальным покрытием, но там даже сетки на воротах не висят. А детей на эти стадионы даже не выводят, потому что якобы холодно. Некоторые родители пишут заявления учителю физкультуры: "Как же мой ребенок будет бегать в минус пять по улице, у него сопельки потекут"… Раньше во дворе мужики играли в футбол, в хоккей, и за ними тянулись подростки, а сейчас дворы пустые.

– Вы сказали, что сейчас мы в Европе никому не нужны, но лет десять назад ситуация явно была другая. В тот момент вы могли куда-то уехать

– Мог, но мне не нравится Европа. Да и какая Европа, я у себя в чемпионате уже на максимуме играл.

– Почему?

– Ну, наверное, это мой предел как спортсмена.