Виталий Кафанов: «Акинфеева в сборной на долгие годы могут заменить и Максименко, и Сафонов»

Тренер «Ростова», специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах российской вратарской школы, Акинфееве и Гильерме.

— Видите ли на рынке вратаря, который бы мог в будущем стать новым Акинфеевым? Сафонов?

— Безусловно, если мы говорим о вратаре сборной №1 на много лет, как Акинфеев, Шовковский на Украине или Касильяс в Испании, то это должен быть молодой парень. В первую очередь сейчас это Максименко и Сафонов. И главное — вопрос мотивации, ставят ли они для себя такие цели, как реагируют на то, что пишут в прессе. Важно не сбавить требования — шаг назад делать очень легко, для игрока это незаметно, и надо, чтобы рядом были люди, которые говорили, что они могут больше. Потенциал и у Максименко, и у Сафонова очень большой. (Сергей Егоров)

Виталий Кафанов: «Гильерме хороший вратарь. Но если Акинфеев вернется в сборную, буду рад»