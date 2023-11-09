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Сегодня, 08:15

Бразильский тренер «Зенита»: «Считаю себя на 90 процентов русским»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вилльям де Оливейра и Себастьян Дриусси.

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о том, что любит русскую кухню. Он родился в Бразилии, но имеет паспорт Российской Федерации.

— Виллиам, зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Это огромный период. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в России надолго?

— Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим. Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. Как раз перед вашим интервью мне позвонил Александр Михайлович Побегалов, который был моим тренером в «Шиннике» в 2010 году. Так что у меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

— На сколько процентов вы считаете себя русским?

— На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

— Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

— О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне. Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи. И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
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Президент «Урала» Иванов заявил, что команда готова сыграть товарищеский матч со сборной России

Тренер «Зенита» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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