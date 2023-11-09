Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Тренер «Зенита» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виллиам де Оливейра, Сергей Семак и Анатолий Тимощук.
Фото ФК «Зенит»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими.

— Есть что-то в России, в российской культуре или поведении русских людей, что вы до сих пор не можете понять?

— Если не считать мое детство и юность, то я в России уже живу дольше, чем где-либо. Так что я уже все прекрасно понимаю, проникся культурой и людьми. Но я могу сказать, чем русские и бразильцы отличаются друг от друга. Когда ты знакомишься с кем-то в Бразилии, тебе улыбаются. Говорят: «Привет! Как дела? Все хорошо? Пойдем со мной, дружище». А в России к тебе относятся не совсем так, но только поначалу. Может быть, это из-за погоды: на моей родине солнце светит, пляжи, люди всегда купаются. Но в России люди такие же добрые и хорошие, просто первое время более закрыты. А уже потом они раскрываются, и, на мой взгляд, русские даже чаще шутят и смеются, если ты с ними близко знаком.

— У вас же старший сын ходит в русскоговорящую школу. Как у него дела?

— Хорошо. Я стараюсь с ним разговаривать на русском, как и учителя в школе. Но моя супруга чаще использует в общении с ним португальский, а няня разговаривает с сыном по-английски. То есть у него пока все смешивается, но он справляется: по-русски прекрасно говорит, даже без акцента, португальский знает. Английский — пока 50 на 50, но мы стремимся, чтобы все было идеально. Языки важно знать. Когда ты взрослый, иностранный учить гораздо сложнее, так что уж лучше пусть сейчас впитывает.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

ФК Зенит
1
1
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»
Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразильский тренер «Зенита»: «Считаю себя на 90 процентов русским»

Виллиам де Оливейра: «Иногда называю Семака старшим братом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости