Тренер «Зенита» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими.
— Есть что-то в России, в российской культуре или поведении русских людей, что вы до сих пор не можете понять?
— Если не считать мое детство и юность, то я в России уже живу дольше, чем где-либо. Так что я уже все прекрасно понимаю, проникся культурой и людьми. Но я могу сказать, чем русские и бразильцы отличаются друг от друга. Когда ты знакомишься с кем-то в Бразилии, тебе улыбаются. Говорят: «Привет! Как дела? Все хорошо? Пойдем со мной, дружище». А в России к тебе относятся не совсем так, но только поначалу. Может быть, это из-за погоды: на моей родине солнце светит, пляжи, люди всегда купаются. Но в России люди такие же добрые и хорошие, просто первое время более закрыты. А уже потом они раскрываются, и, на мой взгляд, русские даже чаще шутят и смеются, если ты с ними близко знаком.
— У вас же старший сын ходит в русскоговорящую школу. Как у него дела?
— Хорошо. Я стараюсь с ним разговаривать на русском, как и учителя в школе. Но моя супруга чаще использует в общении с ним португальский, а няня разговаривает с сыном по-английски. То есть у него пока все смешивается, но он справляется: по-русски прекрасно говорит, даже без акцента, португальский знает. Английский — пока 50 на 50, но мы стремимся, чтобы все было идеально. Языки важно знать. Когда ты взрослый, иностранный учить гораздо сложнее, так что уж лучше пусть сейчас впитывает.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3