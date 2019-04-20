Виктор Гончаренко: "Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

– Насколько все серьезно с Дивеевым? И серьезная ли травма у Бекао?

– У них травмы. Я пока не могу оценить, сложно оценить ситуацию. Дивеева еще вообще не видел. (Александр Рогулев)

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