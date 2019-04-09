Виктор Гончаренко: "Молодых футболистов нужно лепить, подгонять"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как изменилась его работа после ухода ветеранов команды

- Немного изменились и требования, и мое отношение. Если есть футболисты, которые уже состоялись, изменить что-то сложно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер". - А молодых надо лепить, подгонять, управлять. К молодой команде гораздо более жесткие требование, в плане прессинга, того, как мы атакуем.

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