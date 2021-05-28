Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что Мухину не стоило уходить из «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Максима Мухина в ЦСКА.

«Не понимаю, зачем «Локомотив» отпустил парня, — сказал Пономарев «СЭ». — Если он перспективный, то ему не стоило уходить ни за какие деньги. У нас и так талантливых игроков немного. Не дай бог сядет в ЦСКА на лавку и будет смотреть футбол. Тогда вообще деградирует. Ему все время играть нужно, практиковаться. Бабушка надвое сказала, сможет ли он играть на высоком уровне. Хватит ли у него здоровья на основной состав? Трудно сказать, как бы он техничен не был. Костно-мышечный состав не готов, нервная система тоже, молоденький совсем ведь. Нормальный человек может заиграть только в 22-23 года, а в 19 лет мог играть только Эдуард Стрельцов».

19-летний Мухин подписал с ЦСКА 5-летний контракт.

(Елизавета Денисова)