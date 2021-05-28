Ролан Гусев надеется, что у Максима Мухина все получится в ЦСКА
20:06
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в беседе с «СЭ» прокомментировал переход Максима Мухина из «Локомотива».
«Если переход состоялся, то нужно смотреть на то, как Максим впишется в модель игры совершенно другой команды, — сказал Гусев «СЭ». — Одно дело, когда ты играешь в «Локомотиве», другое дело — ЦСКА. Они играют по-разному, ему нужно будет привыкнуть. Будем надеяться, что у него все получится. Конкуренция с Обляковым? Для меня Иван больше атакующий игрок, чем оборонительный. Мухин тоже играет в центре. Посмотрим, как Олич будет его использовать».
28 мая «Локомотив» объявил об уходе 19-летнего хавбека в ЦСКА. Мухин только в прошедшем сезоне дебютировал в РПЛ.
(Антон Иванов)
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