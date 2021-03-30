Вендел рассказал о различиях в игре между чемпионатами России и Португалии

Полузащитник «Зенита» Вендел 29 марта в интервью Globo рассказал о различиях в стиле его игры в чемпионатах России и Португалии.

«По тому, как действует команда, по моим игровым характеристикам тренерский штаб всегда просит меня выходить на ударную позицию и бить с дистанции. Это немного отличается от того, как я играл в Португалии, где мне приходилось больше участвовать в созидании и развивать атаку через короткий и быстрый пас», - сказал Вендел

Вендел перешел из «Спортинга» в «Зенит» в октябре 2020 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 15 матчей за команду во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.