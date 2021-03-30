Зобнин, Крал и Мозес могут пропустить матч с «Ростовом»

Как стало известно «СЭ», полузащитники московского «Спартака» Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес тренируются по индивидуальной программе. В воскресенье, 4 апреля, красно-белым предстоит сыграть в гостях с «Ростовом» в матче 24-го тура РПЛ.

Зобнин и Крал получили повреждения в матче 23-го тура с «Уралом» (6:1), из-за чего пропустили сборы национальных команд России и Чехии. Мозес травмировался еще в игре 22-го тура с «Динамо» (2:1), после чего улетел из России на дополнительное медобследование. Сейчас все игроки проводят занятия в расположении клуба в Тушине, однако их участие в матче с «Ростовом» под вопросом.

(Артем Калинин)