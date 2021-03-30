Романцев рассказал, чем Промес напоминает ему Робсона

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил первые матчи полузащитника красно-белых Квинси Промеса после возвращения в клуб. Романцев также сравнил голландца с Робсоном, первым бразильцем в истории «Спартака».

— То, что голландец — мастер крепкий и умелый, сомнению не подлежит, — сказал Романцев «СЭ». — А еще он очень искренний на поле, на все сто отдается борьбе. У нас таким был Робсон! И пара матчей, которые уже провел Промес, уже дали понять, что «Спартак» вернул его не зря. Так что смело верьте ему.

Промес провел четыре матча за «Спартак» после возвращения. На его счету два гола и две голевые передачи.

(Александр Львов)