Василий Кикнадзе: «Предложение «Милана» по Алексею Миранчуку было»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о предложении, которое делал «Милан» по полузащитнику Алексею Миранчуку. Он подчеркнул, что вариант, предложенный «россонери», российский клуб не устроил.

— Алексей Миранчук и «Милан» — какова ситуация?

— Предложение было, но переданное не напрямую от клуба. Представители игрока нам озвучивали цифры, но я не буду их называть. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа.

В ситуации, в которой клуб бьется за право выйти в Лигу чемпионов, которая нам по прошлому году принесла порядка 25 миллионов евро (при том, что мы набрали всего три очка) и та сумма, за которую у нас предлагали арендовать лучшего игрока, никакого интереса для клуба не представляет. Это я объяснил футболисту — мы сидели и разговаривали.

Естественно, у него есть амбиции заиграть в большой лиге. И по своим качествам Алексей заслуживает этого. У нас идут постоянные контакты не только с «Миланом», но и другими итальянскими, испанскими, немецкими клубами, а во что это выльется, не знаю. Посмотрим.

— Писали, что чуть ли ни Семин заблокировал этот трансфер. Это правда?

— Вы читаете слишком много в интернете. (Елена Григорьевская)

Полностью интервью Кикнадзе