Президент «Оренбурга»: «Хотели продать Веру, но условия «Локомотива» были неприемлемы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал подробности несостоявшегося трансфера полузащитника команды Лусака Веры в «Локомотив».

«Для нас этот трансфер, наверное, был выгоден. Мы хотели его продать. Но переговоры в таком варианте, в котором они были, неприемлемы. Сначала договариваемся о цене, все идет хорошо. Потом клуб договаривается о личных условиях с игроком, а затем включают обратный ход. Когда игрок уже взбудоражен трансфером, они вносят нюансы: «Давайте мы одну часть отдадим сейчас, а вторую — через год». Слушайте, мы же не кредитная организация. У нас посмотрят на бюджет и с меня спросят: «Почему у тебя подвисли 150 миллионов?» Тем более кто может сказать, что будет через год?» — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Зимой «Локомотив» намеревался выкупить контракт аргентинского футболиста. Московский уже договорился о личном контракте с Верой, но не смог уладить детали трансфера с «Оренбургом».