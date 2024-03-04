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4 марта, 22:07

Президент «Оренбурга»: «Хотели продать Веру, но условия «Локомотива» были неприемлемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал подробности несостоявшегося трансфера полузащитника команды Лусака Веры в «Локомотив».

«Для нас этот трансфер, наверное, был выгоден. Мы хотели его продать. Но переговоры в таком варианте, в котором они были, неприемлемы. Сначала договариваемся о цене, все идет хорошо. Потом клуб договаривается о личных условиях с игроком, а затем включают обратный ход. Когда игрок уже взбудоражен трансфером, они вносят нюансы: «Давайте мы одну часть отдадим сейчас, а вторую — через год». Слушайте, мы же не кредитная организация. У нас посмотрят на бюджет и с меня спросят: «Почему у тебя подвисли 150 миллионов?» Тем более кто может сказать, что будет через год?» — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Зимой «Локомотив» намеревался выкупить контракт аргентинского футболиста. Московский уже договорился о личном контракте с Верой, но не смог уладить детали трансфера с «Оренбургом».

Источник: РБ Спорт
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
4
1
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
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