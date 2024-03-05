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5 марта, 00:27

Кафанов заявил, что «Ростов» планирует продлить контракты со всеми вратарями команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что клуб планирует продлить контракты с голкиперами Сергеем Песьяковым и Никитой Медведевым.

«Могу сказать, что со всеми вратарями планируется продление контрактов», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками в 19 матчах.

В сезоне-2023/24 Песьяков пропустил 28 голов в 19 матчах, отыграв 6 встреч на ноль. У Медведева 9 пропущенных мячей в 7 играх и 1 встреча на ноль.

Источник: РБ Спорт
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
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