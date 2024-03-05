Кафанов заявил, что «Ростов» планирует продлить контракты со всеми вратарями команды
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что клуб планирует продлить контракты с голкиперами Сергеем Песьяковым и Никитой Медведевым.
«Могу сказать, что со всеми вратарями планируется продление контрактов», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками в 19 матчах.
В сезоне-2023/24 Песьяков пропустил 28 голов в 19 матчах, отыграв 6 встреч на ноль. У Медведева 9 пропущенных мячей в 7 играх и 1 встреча на ноль.
Источник: РБ Спорт
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|3
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|3
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
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|10.03
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|
Спартак – Факел
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ЖК
|Г
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Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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|1
|5
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|1
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