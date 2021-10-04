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Ван Гал не вызвал Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела

20:27
Квинси Промес. Фото «СЭ»
Квинси Промес. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сказал, что он не вызвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за открытого против него уголовного дела.

«Не думаю, что я буду вызвать игроков, которые вовлечены в такие вещи», — сказал тренер в ответ на соответствующий вопрос. Его слова приводит Dutch Football.

Промеса подозревают в том, что он ударил ножом своего двоюродного брата, из-за чего тот получил травму колена в время вечеринки. Инцидент произошел до перехода игрока в «Спартак». Сообщалось, что ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Сборной Нидерландов предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Латвии (8 октября) и Гибралтара (11 октября).

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Евгений Петров все материалы автора

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