Директор «Локо» по маркетингу Кошкин отреагировал на информацию о назначении гендиректором
20:26
Директор «Локомотива» по маркетингу Николай Кошкин отреагировал на информацию о том, что его назначили гендиректором клуба. Ранее об этом написал бывший руководитель железнодорожников Илья Геркус.
«Пообщайтесь с нашей пресс-службой, но призываю вас не верить слухам», — сказал Кошкин «СЭ».
В феврале Кошкин стал директором по маркетингу коммерции клуба. В «Локомотиве» он, как указано в сообщении пресс-службы, сосредоточится на росте коммерческой привлекательности клуба, развитии бренда и маркетинговых коммуникаций.
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