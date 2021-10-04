Директор «Локо» по маркетингу Кошкин отреагировал на информацию о назначении гендиректором

Директор «Локомотива» по маркетингу Николай Кошкин отреагировал на информацию о том, что его назначили гендиректором клуба. Ранее об этом написал бывший руководитель железнодорожников Илья Геркус.

«Пообщайтесь с нашей пресс-службой, но призываю вас не верить слухам», — сказал Кошкин «СЭ».

В феврале Кошкин стал директором по маркетингу коммерции клуба. В «Локомотиве» он, как указано в сообщении пресс-службы, сосредоточится на росте коммерческой привлекательности клуба, развитии бренда и маркетинговых коммуникаций.