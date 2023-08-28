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Сегодня, 16:50

Газзаев: «Если поменять местами Абаскаля и Юрана, «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.

«Результат матча «Спартак» — «Ахмат» закономерен. Москвичи точно не переиграли грозненцев. В целом по моментам гости даже превзошли хозяев. И я снова не увидел целостной игры в исполнении красно-белых. Абаскаль опять находится в поиске, который, надо признать, сильно затянулся. То он в одну схему играет, то в другую. Какие-то метания. Нет стабильного состава! А ведь подбор исполнителей позволяет москвичам ставить и решать самые высокие задачи. Была проблема с центральным защитником, но недавно клуб подписал игрока и в эту позицию. Вообще все возможности у тренерского штаба есть, а качества игры не видно…

Есть яркие индивидуальности — Промес, Бонгонда. Они могут вспыхнуть, что-то создать. Но системного футбола нет! Все очень разрозненно, нет компактности. Нет какой-то четкой тактики, я не вижу принципов ведения игры, рисунка.

Футболисты в своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема. Тут вопросы к тренеру, который не доносит до них своих идей. Вот о чем нужно говорить. Как с такой игрой можно претендовать на чемпионство?

Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.

Слова Абаскаля о том, что «Спартак» заслужил победу над «Ахматом»? Хм. О какой победе он говорит? У «Спартака» уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное. Надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает… Это разговоры для обывателей. А профессиональный тренер должен глубже анализировать причины того или иного результата. А если все время метаться, менять тактику и состав…

Возьмите, к примеру, «Зенит». Семак понял, что с уходом Малкома игра команды на флангах будет проседать. Поэтому и поменял систему на 3-5-2. Пара матчей футболистам потребовалась, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Но сейчас питерцы весьма эффективно действуют в этой схеме. Вот вам работа тренера, который выстраивает тактику исходя из возможностей игроков.

И последнее по этой теме. У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто! То так, то эдак… Ничего не понятно», — сказал Газзаев «СЭ».

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».

Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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В РПЛ рассказали о состоянии газона на стадионе «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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