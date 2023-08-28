Газзаев: «Если поменять местами Абаскаля и Юрана, «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в этом сезоне.

«Результат матча «Спартак» — «Ахмат» закономерен. Москвичи точно не переиграли грозненцев. В целом по моментам гости даже превзошли хозяев. И я снова не увидел целостной игры в исполнении красно-белых. Абаскаль опять находится в поиске, который, надо признать, сильно затянулся. То он в одну схему играет, то в другую. Какие-то метания. Нет стабильного состава! А ведь подбор исполнителей позволяет москвичам ставить и решать самые высокие задачи. Была проблема с центральным защитником, но недавно клуб подписал игрока и в эту позицию. Вообще все возможности у тренерского штаба есть, а качества игры не видно…

Есть яркие индивидуальности — Промес, Бонгонда. Они могут вспыхнуть, что-то создать. Но системного футбола нет! Все очень разрозненно, нет компактности. Нет какой-то четкой тактики, я не вижу принципов ведения игры, рисунка.

Футболисты в своих позициях недорабатывают, не выполняют четко свои индивидуальные тактические функции. И это не их проблема. Тут вопросы к тренеру, который не доносит до них своих идей. Вот о чем нужно говорить. Как с такой игрой можно претендовать на чемпионство?

Характер тренера обычно передается футболистам. Вот я смотрел матч «Пари НН» с «Ростовом». Подопечные Сергея Юрана победили по делу, играли со страстью, с агрессией. Понятны принципы игры нижегородцев. И если, допустим, сейчас поменять местами Абаскаля и Юрана, то «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание.

Слова Абаскаля о том, что «Спартак» заслужил победу над «Ахматом»? Хм. О какой победе он говорит? У «Спартака» уже второй год нет игры! Не стоит выдавать желаемое за действительное. Надо реальнее смотреть на вещи. Абаскалю, получается, все время что-то мешает… Это разговоры для обывателей. А профессиональный тренер должен глубже анализировать причины того или иного результата. А если все время метаться, менять тактику и состав…

Возьмите, к примеру, «Зенит». Семак понял, что с уходом Малкома игра команды на флангах будет проседать. Поэтому и поменял систему на 3-5-2. Пара матчей футболистам потребовалась, чтобы привыкнуть к новым требованиям. Но сейчас питерцы весьма эффективно действуют в этой схеме. Вот вам работа тренера, который выстраивает тактику исходя из возможностей игроков.

И последнее по этой теме. У команды, которая претендует на титул, должен быть свой стиль. Вспомните «Спартак» Романцева, «Локомотив» Семина, ЦСКА Газзаева. У «Зенита» Семака есть свое лицо. А у нынешнего «Спартака» нет! Все размыто! То так, то эдак… Ничего не понятно», — сказал Газзаев «СЭ».

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».