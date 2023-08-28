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Сегодня, 17:05

Газзаев поделился мнением о переходе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал переход хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо». Специалист считает, что армейцам нужно приобрести полузащитника уровня игрока «Оренбурга» Бенхамина Гарре.

«ЦСКА сыграл вничью в Оренбурге. Если проанализировать матч, то армейцы должны быть довольны таким результатом. Хозяева были поближе к победе. Вспомните хотя бы момент в самой концовке, когда мяч угодил в перекладину. Про ЦСКА я уже много раз говорил: без качественного усиления сложно на что-либо претендовать. Посмотрите, сколько ошибок допустил Обляков. А все почему? Играл не на своей профильной позиции — на месте левого латераля. И это все вовсе не от хорошей жизни. Федотову приходится перекраивать состав. Нужны именно качественные новички. А то вышел на замену на полчаса чилиец Давила и пока не произвел на меня впечатления. Я не понял, что он хотел показать на поле. Будем надеяться, что легионер еще не до конца адаптировался.

Считаю, ЦСКА нужен прежде всего атакующий креативный полузащитник. Такой, как Гарре в «Крыльях». Сейчас аргентинец, к сожалению, травмирован, и самарцам его явно не хватает. Но раз «Крылья» нашли такого исполнителя, почему ЦСКА не может?

Нужно ли жалеть об уходе Карраскаля? Сложно сказать. С одной стороны, колумбиец, конечно, обладает целым рядом сильных качеств. Дриблинг, видение поля, пас. Но южноамериканцу не хватает стабильности. Он может сверкнуть в одном матче, а в следующих трех играх его не видно.

Посмотрим, как он будет выглядеть в «Динамо». Поменял ли отношение к себе и к футболу? Скоро узнаем», — сказал Газзаев.

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».

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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
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Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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