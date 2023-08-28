Газзаев поделился мнением о переходе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал переход хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо». Специалист считает, что армейцам нужно приобрести полузащитника уровня игрока «Оренбурга» Бенхамина Гарре.

«ЦСКА сыграл вничью в Оренбурге. Если проанализировать матч, то армейцы должны быть довольны таким результатом. Хозяева были поближе к победе. Вспомните хотя бы момент в самой концовке, когда мяч угодил в перекладину. Про ЦСКА я уже много раз говорил: без качественного усиления сложно на что-либо претендовать. Посмотрите, сколько ошибок допустил Обляков. А все почему? Играл не на своей профильной позиции — на месте левого латераля. И это все вовсе не от хорошей жизни. Федотову приходится перекраивать состав. Нужны именно качественные новички. А то вышел на замену на полчаса чилиец Давила и пока не произвел на меня впечатления. Я не понял, что он хотел показать на поле. Будем надеяться, что легионер еще не до конца адаптировался.

Считаю, ЦСКА нужен прежде всего атакующий креативный полузащитник. Такой, как Гарре в «Крыльях». Сейчас аргентинец, к сожалению, травмирован, и самарцам его явно не хватает. Но раз «Крылья» нашли такого исполнителя, почему ЦСКА не может?

Нужно ли жалеть об уходе Карраскаля? Сложно сказать. С одной стороны, колумбиец, конечно, обладает целым рядом сильных качеств. Дриблинг, видение поля, пас. Но южноамериканцу не хватает стабильности. Он может сверкнуть в одном матче, а в следующих трех играх его не видно.

Посмотрим, как он будет выглядеть в «Динамо». Поменял ли отношение к себе и к футболу? Скоро узнаем», — сказал Газзаев.

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».