Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Он заявил, что не верит в судейский заговор против «Спартака».

— Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них — судья, — подчеркнул Газзаев. — Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено. Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть — и за них судей нужно строго наказывать и отстранять.

Что касается «Спартака», то не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет все время экспериментировать, результаты не поменяются. Вот мы видим, чем обернулся очередной эксперимент — команда осталась без еврокубков. С одним из самых больших бюджетов в лиге, с составом для борьбы за Лигу чемпионов, с отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями — «Спартак» финишировал седьмым и в какой-то момент шел 13-м! И кто виноват, судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало — что ты сделал неправильно. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте здесь.