Баринов: «Локомотив» может подписывать Игнатьева, Игнатова, Иванова... Вопрос — зачем?»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о скором подписании форварда Ивана Игнатьева московским клубом.

«Не могу говорить про «Локомотив», поскольку никак не могу понять, во что они играют. Нужен ли Иван Игнатьев или нет, не знаю. Помотался парень туда-сюда. А вдруг «Локомотив» – его место. Ведь знаете, у меня такое ощущение, что там все решается пальцем в небо: а вдруг вот это будет хорошо, а вдруг вот это. Там нет никакой системы, нет логики. Это сейчас я так считаю. Если я буду не прав, я первый скажу: «Господи, какое счастье, что я ошибался». Ну подписывают... Можно подписывать Игнатьева, Игнатова, Иванова – кого-угодно. Просто хочу понять, зачем», – сказал Баринов «СЭ».

В прошлом сезоне 23-летний Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.