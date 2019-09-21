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Вадим Васильев: «Если бы я занимался трансфером Дзюбы, он бы уже играл в Англии»

22:29

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» выразил мнение, что смог бы продать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в Англию. Летом в СМИ появилась информация, что форвард может продолжить карьеру в АПЛ. В качестве претендента на него назывались «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

— Почему Дзюба летом не уехал в Англию?

— Если бы я занимался трансфером Дзюбы, он бы уже играл в чемпионате Англии.

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