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Агент Джикии рассказал о встрече с руководством «Спартака»: «Позиция клуба однозначная: Георгий с нами надолго»

Шпинев рассказал о будущем Джикии в «Спартаке»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спаратка» Георгия Джикии, рассказал «СЭ» о будущем футболиста в клубе.

— Разговоры про контракт Джикии не утихают.

— У нас была встреча положительная, знакомство. Со стороны клуба были высказаны намерения по поводу дальнейшего положения Георгия. Все было хорошо, на этой стадии все и остается. Прошу не вестись на вбросы.

— Была новость, что в контракте есть опция автопродления, которая зависит о количества матчей.

— Не смотрим на количество матчей или проведенное время, потому что позиция руководства клуба была однозначная: как бы то ни было, не смотрим ни на что, Георгий с нами надолго. Это было высказано вслух в присутствии руководителей клуба. Мы находились не один на один с господином Малышевым, а были еще функционеры из высшего менеджмента. Прекрасная встреча. Не форсируем, не скулим и не ноем. Да, столкнулись с редким для Георгия случаем, когда тренер отдает предпочтение другому футболисту. Но Георгий стойко это переносит. Это нормально. В любом клубе такое бывает. Мы можем совершить трансфер, но никто не может гарантировать постоянную игровую практику. Посмотрим, как будет складываться у «Спартака» дальше, проведет эта связка защитников еще два, три или пять матчей.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в 3 из последних 5 матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
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Оренбург – Зенит
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