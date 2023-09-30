В «Пари НН» назвали вбросом информацию о возможном уходе Кондратова с поста председателя совета клуба
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе Дмитрия Кондратова с поста председателя совета директоров нижегородского клуба.
«Это все вбросы от определенных интересантов, которые пытаются тем самым дестабилизировать наш клуб. Не буду говорить, кто это. Эти люди прекрасно знают. Но это очевидно, что данная информация не соответствует действительности», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Торпедо» недовольно работой президента клуба Ярослава Савина и рассматривает вариант с приглашением на эту должность Кондратова.
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1
|Краснодар
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|14-3
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2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
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3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
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4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
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5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
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6
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
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7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
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8
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
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9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
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10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
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11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
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12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
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13
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
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14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
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16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
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Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
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Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
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Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1