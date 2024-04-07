В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Мартинса в заявке на матч с «Динамо»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в заявке на матч против «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», — сказал Зеленов Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний люксембуржец провел 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.