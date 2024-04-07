В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Мартинса в заявке на матч с «Динамо»
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в заявке на матч против «Динамо» в 23-м туре РПЛ.
«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», — сказал Зеленов Metaratings.
В текущем сезоне 27-летний люксембуржец провел 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
Источник: Metaratings
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|6.04
|14:00
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Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
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|
Динамо – Спартак
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|8.04
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Оренбург – Рубин
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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Спартак
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