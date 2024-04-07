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Сегодня, 19:50

В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Мартинса в заявке на матч с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в заявке на матч против «Динамо» в 23-м туре РПЛ.

«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», — сказал Зеленов Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний люксембуржец провел 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
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Ростов – Сочи
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7.04 14:00
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Зенит – Балтика
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