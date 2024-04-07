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Сегодня, 19:47

Смородская — о победе «Локомотива»: «Я не вижу, за счет чего они могут подняться выше в таблице»

Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Ахматом» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Любая победа всегда дает позитивный настрой. Но пока неясно, как будет дальше играть «Локомотив», потому что он не выиграл матчи у топ-8 команд. Пока «Локомотив выиграл только у команды из второй восьмерки чемпионата. Я не вижу, за счет чего «Локомотив» может подняться выше в таблице. Я считаю, что тренер не способствует их настрою, ничего им не привносит. Хорошо бы было, если бы их учили играть в современный футбол», — сказала Смородская «СЭ».

Антон Миранчук (справа) принимает поздравления после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Лучший матч «Локо» весной: легко разбили «Ахмат» — с полумистическим пенальти и удалением

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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