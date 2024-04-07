Смородская — о победе «Локомотива»: «Я не вижу, за счет чего они могут подняться выше в таблице»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Ахматом» (2:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Любая победа всегда дает позитивный настрой. Но пока неясно, как будет дальше играть «Локомотив», потому что он не выиграл матчи у топ-8 команд. Пока «Локомотив выиграл только у команды из второй восьмерки чемпионата. Я не вижу, за счет чего «Локомотив» может подняться выше в таблице. Я считаю, что тренер не способствует их настрою, ничего им не привносит. Хорошо бы было, если бы их учили играть в современный футбол», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» (36 очков) одержал первую победу после зимней паузы и поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (20) идет 12-м в турнирной таблице.