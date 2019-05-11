В сети появились фотографии новой гостевой формы "Зенита"

Появился возможный гостевой комлект формы "Зенита" на сезон-2019/2020, информирует портал Footyheadlines.

Футболка выполнена в белом цвете, на воротнике и рукавах сделаны полосы.

В 27-м туре чемпионата России петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.