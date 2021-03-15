Денисов рассказал, кем он видит себя в футболе после завершения карьеры
19:30
Бывший капитан сборной России Игорь Денисов, два года назад завершивший карьеру футболиста, рассказал «СЭ» о том, кем он видит себя в футболе.
«Я бы с удовольствием пошел на должность гендиректора, — сказал Денисов. — Потому что очень легко поставить структуру, как должен работать клуб. Я это понимаю, я это знаю. От детского футбола до первой команды. Но если у тебя нет сильного человека над тобой, ты ничего не сделаешь».
«СЭ» представил фильм о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.
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