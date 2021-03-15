Денисов рассказал, кем он видит себя в футболе после завершения карьеры

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов, два года назад завершивший карьеру футболиста, рассказал «СЭ» о том, кем он видит себя в футболе.

« Я бы с удовольствием пошел на должность гендиректора, — сказал Денисов. — Потому что очень легко поставить структуру, как должен работать клуб. Я это понимаю, я это знаю. От детского футбола до первой команды. Но если у тебя нет сильного человека над тобой, ты ничего не сделаешь».