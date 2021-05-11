В ПФЛ отреагировали на информацию о расформировании лиги со следующего сезона
13:02
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что лига может прекратить свое существование со следующего сезона.
«Могу только сказать, что ПФЛ продолжает работать в штатном режиме. Вопрос всех тем, касающихся следующего сезона будет еще позже обсуждаться», — сказал Соколов «СЭ».
Во вторник, 11 мая, «Чемпионат» сообщил, что все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги, и турнир будет состоять из двух дивизионов.
(Данил Алешин)
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