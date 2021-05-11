В ПФЛ отреагировали на информацию о расформировании лиги со следующего сезона

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что лига может прекратить свое существование со следующего сезона.

«Могу только сказать, что ПФЛ продолжает работать в штатном режиме. Вопрос всех тем, касающихся следующего сезона будет еще позже обсуждаться», — сказал Соколов «СЭ».

Во вторник, 11 мая, «Чемпионат» сообщил, что все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги, и турнир будет состоять из двух дивизионов.

(Данил Алешин)