«Спартак» сообщил о состоянии Фетисова

«Спартак» 11 мая на официальном сайте выступил с заявлением о состоянии директора по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.

«Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в больнице после избиения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Наш клуб поддерживает связь с представителями следствия, а также с лечащим врачом.

На данный момент Фетисов находится в реанимации. Он в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, поэтому уже сегодня его могут перевести в обычное отделение.

ФК «Спартак-Москва» благодарит всех за слова поддержки в адрес Антона Владимировича и желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в пресс-релизе.

Как стало известно «СЭ» 10 мая, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020 года.