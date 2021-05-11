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«Спартак» сообщил о состоянии Фетисова

12:53
Антон Фетисов. Фото ФК «Спартак»
Антон Фетисов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» 11 мая на официальном сайте выступил с заявлением о состоянии директора по связям с общественностью клуба Антона Фетисова.

«Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов находится в больнице после избиения.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Наш клуб поддерживает связь с представителями следствия, а также с лечащим врачом.

На данный момент Фетисов находится в реанимации. Он в сознании, ухудшений состояния не наблюдается, поэтому уже сегодня его могут перевести в обычное отделение.

ФК «Спартак-Москва» благодарит всех за слова поддержки в адрес Антона Владимировича и желает ему скорейшего выздоровления», — говорится в пресс-релизе.

Как стало известно «СЭ» 10 мая, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-11-o_sostoyanii_zdorovya_antona_fetisova/

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