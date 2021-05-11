Глава судейского комитета РФС: «Безбородов справился с тяжелейшей игрой»
13:10
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1).
— Лично у меня очень хорошие впечатления от работы Безбородова, — сказал Хачатурянц.- Считаю, он справился с тяжелейшей игрой. А дальше — посмотрим. Если поступят жалобы, ЭСК оценит эпизоды. Но, мне кажется, Безбородов, как я вам уже сказал, контролировал матч.
— А «Химки» присылали письмо с просьбой рассмотреть спорные эпизоды?
— Пока нет.
(Виталий Айрапетов)
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