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Глава судейского комитета РФС: «Безбородов справился с тяжелейшей игрой»

13:10
10 мая. Москва. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Судья Владислав Безбородов назначает пенальти. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. Москва. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Судья Владислав Безбородов назначает пенальти. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова на матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1).

— Лично у меня очень хорошие впечатления от работы Безбородова, — сказал Хачатурянц.- Считаю, он справился с тяжелейшей игрой. А дальше — посмотрим. Если поступят жалобы, ЭСК оценит эпизоды. Но, мне кажется, Безбородов, как я вам уже сказал, контролировал матч.

— А «Химки» присылали письмо с просьбой рассмотреть спорные эпизоды?

— Пока нет.

(Виталий Айрапетов)

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