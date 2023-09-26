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Сегодня, 11:09

В «Пари НН» заявили, что клуб не получал запретов от РПЛ делать отсылки к фильмам с криминальной тематикой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов отреагировал на информацию о том, что руководство РПЛ якобы попросило команды не производить контент с отсылками к фильмам и сериалам с криминальной тематикой.

«Никаких официальных запретов от Лиги клуб не получал, и мне сложно представить, что получит. Поэтому клуб действует в рамках заранее согласованного медиа плана. Клуб должен использовать все возможные темы для привлечения людей на стадион, раскрутки соцсетей и подогревания интереса к матчам. Если мы говорим о «Жмурках», то это один из самых популярных фильмов, снятых в Нижнем Новгороде, если не самый популярный, и мы продолжим делать отсылки к нему. Мы видим, что нашим болельщикам такие отсылки нравятся, а это самое главное для нас. Хочу сказать, что позиция запретов точно не пойдет на пользу. Если за каждую неудачную шутку или не зашедший контент мы будем что-то запрещать, то скоро тем для контента не останется вовсе. Будут только скучные афиши матчей. Ошибки неизбежны, но в том числе и на ошибках клубы учатся создавать новый улучшенный контент», — приводит слова Кондратова Sport24.

«Пари НН» объявил о продлении контракта с полузащитником Мамаду Майга до лета 2027 года, опубликовав фотографию с отсылкой к персонажу по прозвищу «Баклажан» из фильма «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-581508-v-pari-nn-zayavili-chto-klub-ne-poluchal-zapretov-ot-rpl-delat-otsylki-k-filmam-s-kriminalnoy-tematikoy
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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