Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Динамо» прошедшим летом.

«Со многими людьми из российского футбола я общаюсь, в этом нет секрета. Причем не только из «Динамо» — из разных команд. Но всегда должна быть четкая позиция клуба и тренера. Разговор — это одно, переговоры — другое. А обсуждать при встрече мы можем что угодно! Вот был в «Динамо» Славиша Йоканович, мой земляк. Мы знакомы, хотя не могу сказать, что близкие друзья. Он в прошлом хороший футболист, сейчас неплохой тренер. Иногда клубам нужен совет, помощь, какая-то информация... Словом, с людьми из российского футбола обсуждаем разные темы», — сказал Николич «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.