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Сегодня, 12:25

В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к украинской ассоциации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В CAS находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет», — приводит ТАСС заявление пресс-службы CAS.

26 сентября УАФ сообщила, что 44-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Он провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола. Тимощук является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.

В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». В феврале 2017 года после завершения карьеры игрока Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: ТАСС
Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Антон Заболотный

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

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Маркус Вендел

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И К Ж
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Виктор Александров

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