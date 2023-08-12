В «Локомотиве» уверены, что Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что нападающий московского клуба Артем Дзюба сможет выйти на поле в ближайшее время.

«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — приводит слова Нагорных ТАСС.

11 августа Дзюба в Telegram-канале сообщил, что пропустит встречу 4-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.