В «Локомотиве» уверены, что Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что нападающий московского клуба Артем Дзюба сможет выйти на поле в ближайшее время.
«У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде», — приводит слова Нагорных ТАСС.
11 августа Дзюба в Telegram-канале сообщил, что пропустит встречу 4-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.
Источник: https://tass.ru/sport/18496643
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
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|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
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|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
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Ростов – Рубин
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|
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Наир Тикнизян
Локомотив
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|П
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|
Роман Ежов
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|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Лукас Вера
Оренбург
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|И
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|Ж
|
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Оренбург
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|1
|1
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