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Сегодня, 14:46

Личка рассказал про предложение от «Урала»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Динамо» Марио Личка, брат Марцела Лички, рассказал, как он мог попасть в Россию во время игровой карьеры.

«Когда разыгрался только за «Баник», пришел один агент с предложением. Но я был молодой, меня тянуло во Францию. Уже позже, после «Бреста» возник последний интерес из России — якобы интересовался «Урал» из Екатеринбурга. Но ничего в итоге не произошло», — приводит слова Лички «Спорт День за Днем».

Личка играл за «Баник» в 2002-2005 годах. Зимой 2005-го его отдали в аренду в «Ливорно». А через полгода Личка ушел в «Словацко», откуда затем перешел в «Саутгемптон».

Марцел Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lichka-rasskazal-pro-predlozhenie-ot-urala-
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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