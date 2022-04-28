В «Локомотиве» прокомментировали заключение контракта с молодым нападающим из Черногории

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал заключение контракта с нападающим Марко Раконьяцем.

«Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды», — приводит слова Цорна сайт «Локо».

Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23.