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«Локомотив» подписал контракт с нападающим из Черногории

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марко Раконьяц (в центре).
Фото ФК «Локомотив»., photo.khl.ru

«Локомотив» подписал долгосрочный контракт с нападающим Марко Раконьяцем. Контракт с игроком из Черногории рассчитан на 4 года, сообщает сайт клуба.

Форвард начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23. За «Локо» он будет выступать под номером 77.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

22-летний Раконьяц с 2017-го выступает за клуб «Чукарички» (Сербия), в марте 2022 года был вызван в национальную сборную Черногории.

Марко также провел 21 матч за сборные Черногории U-21 и U-19, в которых забил 4 гола.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/lokomotiv-signed-marko-rakonjac/
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