«Локомотив» подписал контракт с нападающим из Черногории

«Локомотив» подписал долгосрочный контракт с нападающим Марко Раконьяцем. Контракт с игроком из Черногории рассчитан на 4 года, сообщает сайт клуба.

Форвард начнет выступать за «Локомотив» с сезона-2022/23. За «Локо» он будет выступать под номером 77.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

22-летний Раконьяц с 2017-го выступает за клуб «Чукарички» (Сербия), в марте 2022 года был вызван в национальную сборную Черногории.

Марко также провел 21 матч за сборные Черногории U-21 и U-19, в которых забил 4 гола.