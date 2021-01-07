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В «Химках» заявили о желании сохранить Арсения Логашова и Александра Долгова

22:45
Александр Долгов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Долгов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков беседе с «СЭ» оценил игру арендованных из «Ростова» защитника Арсения Логашова и нападающего Александра Долгова.

— Долгов забил победный гол в матче с «Локомотивом». Вопросов к нему и Арсению Логашову нет, — сказал Терюшков «СЭ». — У нас вообще сейчас хороший коллектив, Игорь Геннадьевич Черевченко поставил игру всего за два с половиной месяца. Думаю, такого давно не было. Мы максимально хотим сохранить состав, но пока с «Ростовом» по выкупу Логашову и Долгову не общались, посмотрим.

В текущем сезоне 29-летний Логашов провел 10 матчей за «Химки», у 22-летнего Долгова — 7 игр, один гол и одна результативная передача.

(Сергей Федоров)

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