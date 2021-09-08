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В Госдуме запрет ФИФА для «Зенита» назвали вмешательством в суверенные дела

15:34
Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что ФИФА запретила форварду Малкому и хавбеку Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах.

«Это неприятно, конечно, — сказал Милонов «СЭ». — Хотя вы знаете, что я не люблю легионеров. Мне кажется, что они лишние. Если бы у нас их не было, то никто бы нам ничего не запретил. А так мы вынуждены тягаться с ФИФА. Запрещать, конечно, это очень некрасиво. Это вмешательство в наши суверенные дела. «Зенит» купил этих игроков, заплатил за них деньги. И ФИФА уж точно не может запрещать их использовать. Если мы сейчас согласимся с этим запретом, то завтра нам еще что-нибудь запретят. А потом вообще попросят, чтобы нам чего-нибудь запретили. Мы находимся в уязвимом положении из-за большого количества легионеров. Завтра половину из них запретят и будем играть своими составами».

Ранее «РИА Новости» сообщили, что по решению ФИФА игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что ФИФА поступил полностью в соответствии со своим регламентом в ситуации с Малкомом и Клаудиньо.

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Артем Бухаев все материалы автора

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