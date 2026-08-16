Ислам Махачев сохраняет титул. Иэн Гэрри сохраняет лицо

Ислам Махачев провел защиту титула против Иэна Гэрри на UFC 330 в Филадельфии.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Где-то на втором раунде боя пришло осознание, что по-хорошему, эти двое — Ислам Махачев и Иэн Гэрри — и не должны были бы стоять друг напротив друга в клетке. Я не считаю, что вежливость — это плохо, но в случае с ирландцем ее было как-то многовато. Об этом даже говорил на послематчевой пресс-конференции Дана Уайт: «Нельзя выходить на решающий раунд и пожимать руки, обниматься». Гэрри благодарил Махачева в конце каждого проведенного раунда так, будто это не конкурентный бой за чемпионский пояс, а турнир по бразильскому джиу-джитсу для офисных сотрудников.

Мог бы Гэрри быть еще добрее и ласковее с чемпионом, которого должен был хотеть разорвать? Ну только если бы взял его фамилию. Сейчас он Иэн Мачадо Гэрри — Мачадо это фамилия матери его жены, он хотел, чтобы у первого сына жены и их новых детей были общие имена. А после боя можно его называть — Иэн Мачадо Махачев Гэрри, потому что к Исламу он относился как к члену семьи, дальнему уважаемому родственнику еще до поединка. И сын ирландца, похоже, фанат Махачева, сначала расстроился, что не смог его увидеть, потом радовался, отбив кулачок с чемпионом. Конечно, если так, то нехорошо будет устраивать треш-ток, вырывать из рук пояс и вообще... как потом ребенку объяснять? И тебя еще может настичь «дагестанское правосудие» — люди будут напрыгивать на тебя в клетке, или в зале, или в лобби отеля, причем не просто какие-то люди, а Хабиб и его братья, как уже было с Артемом Лобовым, Конором Макгрэгором, Диллоном Дэнисом и другими.

В общем, слишком много любви и уважения у Иэна в жизни. А выступления в UFC — это просто спорт, ничего особенного. Одно из следствий — когда нужно добавить газу и прыгнуть выше головы, ты этого не сделаешь, твоя психика тебе не даст. У Гэрри хорошая команда, отличная подготовка к бою, явно он тренировался, как защищаться от борьбы, не отдавать спину, перехватывать у сетки — причем с разбором именно приемов от Ислама Махачева. Часть этих вещей у него получилась в бою, часть — нет. Ну, когда ты имеешь дело с лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса, pound 4 pound, ты не удивляешься, что ждешь проход в ногу, и все равно его пропускаешь, что готовился к самбистским броскам, зацепам — и не видишь их начало. Даже преимущество в стойке, которое должно было бы быть у Гэрри, не было особо реализовано. Да, много финтов, контроль дистанции, удары по корпусу и даже один-два хайкика (прошел, кажется, только один) избавили Иэна Мачадо Махачева от многих неприятностей и даже помогли выиграть раунды, но не бой. Двое судей отдали ему один раунд из пяти, один судья — аж два.

Иэн Мачадо Гэрри и Ислам Махачев. Фото Getty Images

Начало боя было за чемпионом. Первый и второй раунды, особенно второй, там у Махачева прошел хайкик в голову среди прочего. Третий раунд не богат на события, тейкдаун от Ислама и слишком быстро выкрутившийся и вставший ирландец. Четвертый, предположительно, неплохой раунд для Гэрри: соперник выглядел уставшим, но уставшим не в смысле руки опускаются и дышать тяжело, а скорее когда от напряжения и концентрации ты можешь проморгать атаку. И вот этот план на бой от секундантов Гэрри вообще не учитывал.

Ты не реализовал козыри в стойке, ты прозевал несколько тейкдаундов, у сетки и в партере у тебя нет преимуществ, ну так ты вообще собираешься выигрывать бой? Нужно создать ситуацию, где у чемпиона начнутся ошибки, и чаще всего это подразумевает размен и драку — квалифицированную, но жесткую. Не факт, что это сработало бы, но я бы лучше посмотрел на эти бесплодные попытки, чем на искреннюю благодарность Махачеву в конце каждого раунда.

На корпусе Иэна татуировка «Future is inevitable» — будущее неизбежно. Я-то думал, это значит, что он вцепится в это будущее и не отпустит, но по его словам после боя я понял, что трактовал все неправильно. Там было про то, что «я молод, у меня еще есть 10 лет, и я просто уважаю соперника и горжусь нами обоими», что-то в этом духе. В его понимании смешанные единоборства — это всего лишь спорт, но бои как спорт Махачев и его команда понимают лучше. Просто потому, что Гэрри собрал хорошую команду для подготовки, а Ислам живет в одной семье с Хабибом, Умаром, Усманом и другими. Не просто тренировался вместе, они ментально другие, они часть друг друга. У Ислама нет, например, той неудержимой мощи, неумолимости в борьбе, как у Хабиба, но он взял от него другое: общий настрой, дисциплину, технические способы контролировать оппонента в нужном положении. Младшие Хабиба растут в стойке — и Махачев дает им что-то и сам берет.

И у него нет 10 лет впереди, победа нужна ему каждый раз — и прямо сейчас. Вот ключевая разница. Иэн смог нанести Исламу урон, но, возможно, даже не понял, насколько был эффективен и где мог бы додавить и сделать лучше. А Махачев только проанализирует с командой и станет лучше. У него выбора нет, в этом весе ребята крупнее, мощнее, чем легковесы, «на физухе» и старом багаже далеко не уедешь. Нужны новые умения, навыки, ну, или более глубокое понимание своей же базы. Это не всегда ярко и зрелищно, но пока приносит победы.

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Послушал, что Ислам говорил на пресс-конференции после боя: «Мы выходим на войну. Мы ломаем друг другу лица, глаза. Я уважаю всех своих оппонентов, но Иэн, по ходу, уважает слишком сильно. Я уважаю его, он добрый парень. Но это война, посмотрите на мое лицо. Это не игра».

Ну, войны здесь, конечно, не было — Махачев не допустил, а Гэрри постеснялся ее объявить. Но без войны пояс UFC у чемпиона просто так не заберешь, факт. И Ислам к ней всегда готов по умолчанию, а претенденты чаще всего нет, и даже не понимают, о чем речь.

Есть рецепт, его Махачев, кажется, и предложил: «Отправьте пацана в Дагестан на два-три года». Можно и в другие места, конечно, бойцы не только на Кавказе появляются... Это такой условный Дагестан, фантомный, метафорический. У каждого бойца он должен быть где-то внутри.