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Ислам Махачев сохраняет титул. Иэн Гэрри сохраняет лицо

Махачев одолел Гэрри и установил рекорд UFC по количеству побед подряд
Андрей Баздрев
Обозреватель
Ислам Махачев одержал победу над Иэном Гэрри.
Фото Getty Images
Ислам Махачев провел защиту титула против Иэна Гэрри на UFC 330 в Филадельфии.
ММА UFC: Махачев — Гэрри

Где-то на втором раунде боя пришло осознание, что по-хорошему, эти двое — Ислам Махачев и Иэн Гэрри — и не должны были бы стоять друг напротив друга в клетке. Я не считаю, что вежливость — это плохо, но в случае с ирландцем ее было как-то многовато. Об этом даже говорил на послематчевой пресс-конференции Дана Уайт: «Нельзя выходить на решающий раунд и пожимать руки, обниматься». Гэрри благодарил Махачева в конце каждого проведенного раунда так, будто это не конкурентный бой за чемпионский пояс, а турнир по бразильскому джиу-джитсу для офисных сотрудников.

Мог бы Гэрри быть еще добрее и ласковее с чемпионом, которого должен был хотеть разорвать? Ну только если бы взял его фамилию. Сейчас он Иэн Мачадо Гэрри — Мачадо это фамилия матери его жены, он хотел, чтобы у первого сына жены и их новых детей были общие имена. А после боя можно его называть — Иэн Мачадо Махачев Гэрри, потому что к Исламу он относился как к члену семьи, дальнему уважаемому родственнику еще до поединка. И сын ирландца, похоже, фанат Махачева, сначала расстроился, что не смог его увидеть, потом радовался, отбив кулачок с чемпионом. Конечно, если так, то нехорошо будет устраивать треш-ток, вырывать из рук пояс и вообще... как потом ребенку объяснять? И тебя еще может настичь «дагестанское правосудие» — люди будут напрыгивать на тебя в клетке, или в зале, или в лобби отеля, причем не просто какие-то люди, а Хабиб и его братья, как уже было с Артемом Лобовым, Конором Макгрэгором, Диллоном Дэнисом и другими.

Иэн Мачадо Гэрри и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

В общем, слишком много любви и уважения у Иэна в жизни. А выступления в UFC — это просто спорт, ничего особенного. Одно из следствий — когда нужно добавить газу и прыгнуть выше головы, ты этого не сделаешь, твоя психика тебе не даст. У Гэрри хорошая команда, отличная подготовка к бою, явно он тренировался, как защищаться от борьбы, не отдавать спину, перехватывать у сетки — причем с разбором именно приемов от Ислама Махачева. Часть этих вещей у него получилась в бою, часть — нет. Ну, когда ты имеешь дело с лучшим бойцом UFC вне зависимости от веса, pound 4 pound, ты не удивляешься, что ждешь проход в ногу, и все равно его пропускаешь, что готовился к самбистским броскам, зацепам — и не видишь их начало. Даже преимущество в стойке, которое должно было бы быть у Гэрри, не было особо реализовано. Да, много финтов, контроль дистанции, удары по корпусу и даже один-два хайкика (прошел, кажется, только один) избавили Иэна Мачадо Махачева от многих неприятностей и даже помогли выиграть раунды, но не бой. Двое судей отдали ему один раунд из пяти, один судья — аж два.

Иэн Мачадо Гэрри и Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Начало боя было за чемпионом. Первый и второй раунды, особенно второй, там у Махачева прошел хайкик в голову среди прочего. Третий раунд не богат на события, тейкдаун от Ислама и слишком быстро выкрутившийся и вставший ирландец. Четвертый, предположительно, неплохой раунд для Гэрри: соперник выглядел уставшим, но уставшим не в смысле руки опускаются и дышать тяжело, а скорее когда от напряжения и концентрации ты можешь проморгать атаку. И вот этот план на бой от секундантов Гэрри вообще не учитывал.

Ты не реализовал козыри в стойке, ты прозевал несколько тейкдаундов, у сетки и в партере у тебя нет преимуществ, ну так ты вообще собираешься выигрывать бой? Нужно создать ситуацию, где у чемпиона начнутся ошибки, и чаще всего это подразумевает размен и драку — квалифицированную, но жесткую. Не факт, что это сработало бы, но я бы лучше посмотрел на эти бесплодные попытки, чем на искреннюю благодарность Махачеву в конце каждого раунда.

На корпусе Иэна татуировка «Future is inevitable» — будущее неизбежно. Я-то думал, это значит, что он вцепится в это будущее и не отпустит, но по его словам после боя я понял, что трактовал все неправильно. Там было про то, что «я молод, у меня еще есть 10 лет, и я просто уважаю соперника и горжусь нами обоими», что-то в этом духе. В его понимании смешанные единоборства — это всего лишь спорт, но бои как спорт Махачев и его команда понимают лучше. Просто потому, что Гэрри собрал хорошую команду для подготовки, а Ислам живет в одной семье с Хабибом, Умаром, Усманом и другими. Не просто тренировался вместе, они ментально другие, они часть друг друга. У Ислама нет, например, той неудержимой мощи, неумолимости в борьбе, как у Хабиба, но он взял от него другое: общий настрой, дисциплину, технические способы контролировать оппонента в нужном положении. Младшие Хабиба растут в стойке — и Махачев дает им что-то и сам берет.

И у него нет 10 лет впереди, победа нужна ему каждый раз — и прямо сейчас. Вот ключевая разница. Иэн смог нанести Исламу урон, но, возможно, даже не понял, насколько был эффективен и где мог бы додавить и сделать лучше. А Махачев только проанализирует с командой и станет лучше. У него выбора нет, в этом весе ребята крупнее, мощнее, чем легковесы, «на физухе» и старом багаже далеко не уедешь. Нужны новые умения, навыки, ну, или более глубокое понимание своей же базы. Это не всегда ярко и зрелищно, но пока приносит победы.

Фото Getty Images

Послушал, что Ислам говорил на пресс-конференции после боя: «Мы выходим на войну. Мы ломаем друг другу лица, глаза. Я уважаю всех своих оппонентов, но Иэн, по ходу, уважает слишком сильно. Я уважаю его, он добрый парень. Но это война, посмотрите на мое лицо. Это не игра».

Ну, войны здесь, конечно, не было — Махачев не допустил, а Гэрри постеснялся ее объявить. Но без войны пояс UFC у чемпиона просто так не заберешь, факт. И Ислам к ней всегда готов по умолчанию, а претенденты чаще всего нет, и даже не понимают, о чем речь.

Ислам Махачев с&nbsp;флагом.«Россия — номер один в мире!» Команда Махачева развернула российский флаг после победы над Гэрри

Есть рецепт, его Махачев, кажется, и предложил: «Отправьте пацана в Дагестан на два-три года». Можно и в другие места, конечно, бойцы не только на Кавказе появляются... Это такой условный Дагестан, фантомный, метафорический. У каждого бойца он должен быть где-то внутри.

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