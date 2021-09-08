ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
12:28
ФИФА запретила нападающему «Зенита» Малкому и полузащитнику команды Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября, информирует РИА Новости.
Игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов.
Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.
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