Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Петржела — о запрете ФИФА: «Правильное решение! Потеря двух игроков для «Зенита» ничего не значит»

14:57
Теги:

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА запретила форварду Малкому и хавбеку Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах.

«Решение организации правильное. В футболе всегда говорят, что решения ФИФА и УЕФА не оспариваются. На месте клуба нормально принял бы эту новость и продолжил играть без этих игроков. Протест не нужен, для «Зенита» это только потеря денег. Команда очень сильная, в ней есть много суперфутболистов. При таком составе потеря 1-2 игроков ничего не значит. Петербуржцы смогут и без них», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что по решению ФИФА игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что ФИФА поступил полностью в соответствии со своим регламентом в ситуации с Малкомом и Клаудиньо.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
«Саша рассек Феде переносицу. Встал вопрос об отмене боя». Как братья Емельяненко рубились друг с другом в Старом Осколе
Россия разделала Испанию. Но рискует остаться на третьем месте в группе
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры