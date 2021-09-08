Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА запретила форварду Малкому и хавбеку Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах.

«Решение организации правильное. В футболе всегда говорят, что решения ФИФА и УЕФА не оспариваются. На месте клуба нормально принял бы эту новость и продолжил играть без этих игроков. Протест не нужен, для «Зенита» это только потеря денег. Команда очень сильная, в ней есть много суперфутболистов. При таком составе потеря 1-2 игроков ничего не значит. Петербуржцы смогут и без них», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что по решению ФИФА игроки пропустят матчи с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ и с «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб и РФС уже проинформированы. Как отмечается, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии.

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что ФИФА поступил полностью в соответствии со своим регламентом в ситуации с Малкомом и Клаудиньо.