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На матч «Арсенал» — ЦСКА продают билеты для вакцинированных или переболевших зрителей

15:47
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Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что билеты на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ с московским ЦСКА смогут приобрести только болельщики, привитые от коронавируса, либо уже переболевшие Covid-19.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевич Демина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 7-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА сможет присутствовать до 30 процентов зрителей.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом», — говорится на официальном сайте клуба.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 12 сентября на стадионе тульского клуба. Начало игры - в 14.00 (мск).

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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