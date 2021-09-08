Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что билеты на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ с московским ЦСКА смогут приобрести только болельщики, привитые от коронавируса, либо уже переболевшие Covid-19.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевич Демина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 7-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА сможет присутствовать до 30 процентов зрителей.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом», — говорится на официальном сайте клуба.

???О правилах посещения матча «Арсенал» - ЦСКА



Уважаемые болельщики! 8 сентября стартует продажа билетов на матч 7-го тура Тинькофф Чемпионат России «Арсенал» - ЦСКА.



Подробности по ссылке ?https://t.co/HilYoCrEhq pic.twitter.com/jGxF4OtloU — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) September 8, 2021

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится 12 сентября на стадионе тульского клуба. Начало игры - в 14.00 (мск).