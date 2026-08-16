Чумовой хет-трик Максименко, «Локо» продолжает сыпаться, «Краснодар» берет все. Рабинер — о половине тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» — о первых двух днях четвертого тура РПЛ.

Максименко сделал роскошный хет-трик. Но, чтобы не превратиться в Сапогова и Писарского, ему нужно стоять двумя ногами на земле

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 14:00. Арена Химки (Химки)

Нечасто такое случается, чтобы человек, на счету у которого был один гол в РПЛ за всю карьеру, сделал в ней хет-трик. Да какой! Два удара — первоклассные крученые выстрелы с двух разных ног из-за штрафной (один из них — в «девятку», другой — под самую штангу), а между ними, ловкий финт там, где меньше всего пространства — по центру на линии вратарской.

Именно эти чудеса оказались подвластны в матче против «Акрона», завершившемся сверхрезультативной ничьей 3:3, форварду «Родины» Артему Максименко, которого уже за день до конца тура с минимальным риском ошибиться можно назвать его лучшим игроком.

На самом деле в судьбе Максименко усматривается что-то поразительное, необъяснимое. Человеку 28 лет. При хорошем футбольном образовании (академия имени Коноплева в Тольятти, московское «Динамо») 190-сантиметровый нападающий к уже весьма солидному для игры возрасту в РПЛ провел до этого сезона меньше десяти матчей — за «Урал». Его творческий путь включает в себя молодежку «Ростова», любительский клуб «Джанкой», «Арсенал», «Нижний Новгород» (из него — аренда в «Зенит-2»), «Велес», «Урал» (из него — аренды в «Балтику» и «Ротор»), армянский «Урарту», «Сокол» и «Родину». Команду, где он отыграл прекрасный прошлый сезон в Первой лиге, с 17 голами став лучшим снайпером лиги, и вышел в РПЛ.

И вот — такой хет-трик. Не какие-то там голы-«ковыряшки», а красивые, породистые мячи. Такие на одном везении и кураже не забьешь — для них мастерство нужно. Мастерство не уровня Первой российской лиги, пусть даже и лучшего ее снайпера. Хотя уверен: если взять записных бомбардиров Первой лиги чемпионата СССР калибра Виталия Раздаева из кемеровского «Кузбасса», то сейчас бы они в РПЛ просто царили.

Но тут-то Максименко долгое время вообще не рассматривался как форвард, способный играть и забивать в Премьер-лиге! Что это? Как это?

Глубокомысленных выводов делать не могу и не буду, поскольку видел этого игрока для них явно недостаточно. Да и нельзя на основании одного хет-трика, каким бы впечатляющим он ни был, что-то масштабно пророчить. Вспыхивали ведь, по сути, ниоткуда, а потом, слишком поверив в себя, стремительно гасли такие форварды-кометы, как Алексей Сапогов, Владимир Сычевой-Писарский...

Надеюсь, здесь подобного не произойдет. А одна из причин взлета «русского Златана», как Максименко уже стали называть из-за высокого роста и при этом незаурядной пластики, мне видится работа с явно толковым испанским тренером Хуаном Диасом. Это ведь у него в «Родине» он раскрылся и в прошлом году в Первой лиге, а в этом — в РПЛ. Столичные новички играют в зрелищный и смелый футбол, взорвали самую оглушительную «бомбу» нового сезона выездной победой над «Зенитом», никого не боятся и хотят забивать, забивать и еще раз забивать. Известно, что Диаса порекомендовал руководству «Родины» Хуан Карлос Карседо, тренировавший «Пафос» у того же самого Сергея Ломакина. Вместе они не работали, но о Диасе по своим источникам нынешний главный тренер «Спартака» был наслышан. Очевидно, что Ломакин совету Карседо теперь крайне рад.

Такой футбол дает дополнительные возможности раскрыться игрокам группы атаки. Что и произошло с Максименко, что и начал показывать 20-летний Гарибян, сделавший дубль с «Зенитом». На месте многих молодых форвардов и атакующих полузащитников, не имеющих достаточного игрового времени в топ-клубах, я бы сейчас подумал об аренде в «Родину». Это, очевидно, их разовьет.

А Максименко желаю одного — стоять двумя ногами на земле. Чтобы у него, в отличие от Сапогова и Писарского, от внезапных успехов не снесло крышу. Будем наблюдать за этим необычным и интересным нападающим.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Провал «Локомотива» продолжается. Причем могло быть еще хуже

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

14 августа, 17:00. Газовик (Оренбург)

«Локомотив» в четырех стартовых матчах не выиграл ни разу. А в пятницу в Оренбурге так просто отскочил, чудом избежав поражения. И дело не только в том, что 18-летний Андрей Касаджиков, уже забивавший победный мяч в Махачкале и сравнявший счет с «Локомотивом», затем не забил пенальти. А в том, что красно-зеленые были — как и почти во всех матчах этого сезона — очень плохи. Достаточно сказать, что по ударам «Оренбург», штатный борец за выживание, разгромил бронзового призера прошлого чемпионата 26-10! Красноречивый у оренбуржцев и xG — 2,57 (против 0,57 у «Локо»). Это уже не проблемы в обороне, это ее отсутствие.

Уважение, кстати, Ильдару Ахметзянову — за то, что нереализованный пенальти Касаджикова целиком взял на себя. Объяснив во флеш-интервью, что опытные игроки никогда не дали бы столь юному футболисту пробить, тем более при таком счете, 11-метровый, но он, главный тренер, на этом настоял. Да, вы скажете — чего проще, казалось бы, говорить правду по такому невинному поводу? Но не каждый тренер бы так сделал, поверьте. Молодой — он же чаще всего безответный. Предъяви Ахметзянов Касаджикову какие-то публичные претензии в связи с незабитым пенальти, парень точно не стал бы отвечать ему через интервью. Просто затаил бы внутри себя обиду и недоумение. Теперь же никаких проблем не будет — наоборот, петербуржец останется только благодарен за честность.

А забей Касаджиков третий свой гол в чемпионате — и ситуация в таблице для «Локомотива» стала бы еще более катастрофической. Хотя уж куда хуже — ноль побед и три очка после четырех матчей. Только красивому голу Батракова на старте матча и остается радоваться. Поди знай, сколько Алексею в этой команде еще осталось...

Тем более что вчера в расположение «Локо» приезжал главный железнодорожный босс Олег Белозеров, провел беседу как с командой, так и с руководством и, наряду с демонстрацией доверия Михаилу Галактионову, дал добро на продажу Артема Карпукаса «Зениту» и Батракова «Галатасараю» за предложенные стамбульцами 25 миллионов евро. Последнего, правда, при условии оптимизации платежей турок, которые хотели разбить транши на пять лет по пять миллионов.

За Батракова можно только порадоваться. В «Галатасарае» играют Виктор Осимхен, Лерой Сане, Илкай Гюндоган, у каждого из которых можно многому научиться. Из Стамбула, тем более — ведущего клуба страны, переехать в топ-5 лиг Европы несравнимо проще, чем сейчас из России. И за лигой оттуда следят, не говоря уже о еврокубках. Предыдущие разговоры об интересе к Алексею со стороны «ПСЖ», может, и были отчасти правдивы, но, воплотись они в реальность, сколько игрового времени получал бы на первых порах черкизовский вундеркинд у Луиса Энрике в лучшем клубе Европы? В Турции его окажется несопоставимо больше.

Вот только кем Батракова заменить в самом «Локомотиве»? Белозеров распорядился усилить команду. Только одно дело — усиливать «Локомотив» образца прошлого сезона, а другое — нынешний, без Данила Пруцева, Дмитрия Воробьева, Дмитрия Баринова, почти уже без Батракова и Карпукаса, с травмированными Антоном Митрюшкиным и Николаем Комличенко. А там, гляди, и капитан сборной Мексики Сесар Монтес на выход попросится.

Это уже называется — не усилить, а реанимировать. Как-то все больно уж приближается к недоброй памяти немецкому отрезку в локомотивской истории, конец которому, кстати, положил как раз Галактионов.

А гендиректор клуба Борис Ротенберг по-прежнему молчит. И времени до закрытия летнего трансферного окна становится все меньше. Возможно, скажет, когда окно закроется, до тех пор же предпочитает слову — дело.

Главное, чтобы потом было что говорить.

ЦСКА плох, но очки набирает

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

Помните, как когда-то Валерий Газзаев произнес легендарную фразу, что не знает футболиста по фамилии Плеймейкер? Зато теперь за ЦСКА играет — и показывает весьма стабильный уровень — футболист по фамилии Офсайд. Из-за него в первом туре дважды отменили голы Чинонсо Оффора из «Балтики». Из-за него же вчера — аж три мяча «Факела». Один раз роковым для гостей, которым на старте чемпионата крупно не везет, оказалось плечо.

«Факел» при составе уровня Первой лиги как раз создает изрядно голевых моментов и вообще выглядит намного интереснее, чем вроде бы позволяет его подбор футболистов. И с волевыми качествами все в порядке — достаточно вспомнить два мяча в Краснодаре, когда воронежцы едва не ушли с 0:3. Вот и на 3-й Песчаной они показывали смелый и внятный футбол — и, за исключением поклонников собственно армейского клуба, думаю, нет других, нейтральных зрителей, кому по итогам этой встречи «Факел» не было бы жалко.

Что же касается игры команды Дмитрия Игдисамова, получивших из-за вынужденного переноса матча из Ростова в Москву неправдоподобный календарь на старте из пяти встреч дома, то она сильно хромает — в первых турах хотя бы первые таймы красно-синим удавались, а с Воронежем плохо было с самого начала. Выручил пенальти.

Тем не менее, в отличие от «Локомотива», ЦСКА хоть с грехом пополам, но набирает очки. Две победы и две ничьи — счет, что называется, на табло, хотя игры с Самарой и Ростовом для одного из ведущих клубов страны к успехам не отнесешь. Но поражений нет, офсайды у соперников помогают — а даже при таком темпе какая-никакая уверенность к игрокам приходить будет, а там, глядишь, и игра постепенно прорежется.

ЦСКА однозначно нужен качественный форвард — продолжает не клеиться и у Лусиано Гонду, и у Тамерлана Мусаева, причем вчера последнему не повезло: его хороший гол в первом тайме тоже отменили из-за офсайда у партнера. А гол ему был очень нужен. Как был нужен и ростовчанину Тимуру Сулейманову, не забивавшему очень продолжительное время — и наконец-то сделавшему это в матче с «Рубином».

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» продолжает идти без потерь

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

Сергей Галицкий накануне матча с «Ахматом» отметил 59-летие — у владельца «быков», как известно, день рождения совпадает с «СЭ». Хороший день 14 августа — столько праздников сразу!

Когда-нибудь его будут ставить в один ряд с Николаем Старостиным — как основателя топ-клуба страны. С трудом уже представляешь, что 20 лет назад никакого «Краснодара» в помине не было. Ни клуба, ни заполненного крутого стадиона, ни академии, ни парка, ставшего одной из главных достопримечательностей южного города. Не говоря уже о первом в его истории чемпионстве...

А теперь еще и основной вратарь действующего победителя Лиги чемпионов, клуба ни много ни мало из Парижа, — выпускник академии «быков» и бывший голкипер их первой команды. Хотя когда-то Галицкий говорил мне, что растит футболистов только для «Краснодара» — просто не все могут в нем заиграть.

Когда-то многое из того, что он говорил, казалось несбыточной мечтой — но воплотилось в реальность. Будьте здоровы, Сергей Николаевич!

Его команда на следующий день галстук дарить не стала, а победила 1:0 «Ахмат». Комбинация в конце первого тайма с участием Кевина Ленини, сделавшего обостряющую передачу вперед, Дмитрия Воробьева, мгновенно развернувшегося с мячом и отдавшего под могучий удар в ближнюю «девятку» новичку Кристиану, получилась замечательной.

Можно говорить о том, что Георгий Мелкадзе упустил тысячепроцентный шанс, пробив с линии вратарской без сопротивления выше ворот. Но и у Воробьева был хороший момент, и у Никиты Кривцова, да и вообще ноль ударов в створ у грозненцев против четырех у «быков» — показатель хоть и говорящий не абсолютно обо всем (момент Мелкадзе кучи иных ударов в створ стоит), но о многом. Да, «Краснодару» пришлось очень непросто, эти три очка достались ему с кровью, как и у любой команды, играющей против «Ахмата», — но достались.

«Быки» начали сезон по результату идеально — 12 очков из 12 возможных. Игра? Когда потребовалось показать ее в полном объеме — в Москве со «Спартаком», да еще и пропустив, едва выйдя на поле — команда Мурада Мусаева это сделала. В остальных случаях прикладывала ровно столько усилий для победы, сколько требовалось. Стопроцентного контроля игр не было — когда Даку с «Рубином» открывал счет, когда «Факел» выдавал безумную концовку. Но кто скажет, что хотя бы одна победа «Краснодаром» одержана случайно?

А ведь летом ушел капитан и лучший ассистент лиги — Эдуард Сперцян. Но в клубе и команде к этому оказались готовы, поставив на его место Кривцова вообще без ущерба для качества. Кто может заменить в «Локомотиве» Батракова — не представляю. Да что там говорить, если Воробьева никто не смог. И Кисляка в ЦСКА, которого хотел «Бешикташ», — тоже не понимаю.

Отличие же качественно работающих клубов от тех, кто рассчитывает на отдельно взятые таланты и не знает, что будет после них, — именно в том, что они исподволь готовят замены лидерам. Поэтому «Краснодар» сейчас на первом месте с 12 очками, а «Локомотив» — на 12-м с тремя.