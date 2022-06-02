В «Факеле» отреагировали на информацию о возможном переходе Свинова

Начальник команды «Факел» Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря Ильи Свинова из «Спартака».

«Читаю то же самое, что и вы. У меня нет никакой информации на эту тему. Сейчас такое время, что информации будет много. Пока более конкретного не могу сказать. Общался ли «Факел» со Свиновым? Не знаю, не могу сказать», — сказал Сухина «СЭ».

В декабре 2021 Свинов подписал контракт со «Спартаком» до 2025 года. В текущем сезоне вратарь красно-белых не выходил на поле.