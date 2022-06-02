Казаев: «В стыках болел за «СКА-Хабаровск». Хотелось, чтобы команды из РПЛ полетали»

Полузащитник «Балтики» Казаев признался, что в стыковых матчах между «Химками» и «СКА-Хабаровском» болел за хабаровчан

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев признался, что в стыковых матчах между «Химками» и «СКА-Хабаровском» за право сыграть в РПЛ болел за хабаровчан.

«В стыковых матчах «Химок» со «СКА-Хабаровском», если честно, я болел за «СКА-Хабаровск». Мне хотелось поддержать более слабую команду, еще и со своей лиги. А еще хотелось, чтобы команды из РПЛ полетали в Хабаровск», — приводит слова Казаева Metaratings.ru.

В домашней игре «СКА-Хабаровск» обыграл подмосковный клуб со счетом 1:0. В ответном поединке «Химки» выиграли со счетом 3:0 и остались в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне снова будет играть в ФНЛ.