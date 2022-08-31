В «Эшториле» подтвердили, что «Краснодар» интересовался полузащитником Гомесом

Спортивный директор «Эшторила» Педру Алвеш подтвердил, что «Краснодар» интересовался полузащитником Артуром Гомесом.

«У «Краснодара» действительно был интерес к Гомесу, но ничего серьезного. Клуб не делал нам официальное предложение», — цитирует Алвеша Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, отметившись двумя забитыми мячами.

В текущем сезон он сыграл за «Эшторил» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.