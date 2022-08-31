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В «Эшториле» подтвердили, что «Краснодар» интересовался полузащитником Гомесом

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Эшторила» Педру Алвеш подтвердил, что «Краснодар» интересовался полузащитником Артуром Гомесом.

«У «Краснодара» действительно был интерес к Гомесу, но ничего серьезного. Клуб не делал нам официальное предложение», — цитирует Алвеша Sport24.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, отметившись двумя забитыми мячами.

В текущем сезон он сыграл за «Эшторил» 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-31-sportivnyy-direktor-eshtorila-u-krasnodara-deystvitelno-byl-interes-k-gomesu-no-nichego-seryeznogo
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